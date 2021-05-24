 بعثة الأهلي تصل الدوحة لمواجهة نهضة بركان بالسوبر الإفريقي - بوابة الشروق
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بعثة الأهلي تصل الدوحة لمواجهة نهضة بركان بالسوبر الإفريقي

عمرو فهمي
نشر في: الإثنين 24 مايو 2021 - 12:39 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 مايو 2021 - 12:42 ص

وصلت بعثة النادي الأهلي إلى الدوحة عاصمة قطر، استعدادا لخوض بطولة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان المغربي في بطولة السوبر الإفريقي يوم الجمعة المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، بملعب جاسم بن حمد الخاص بنادي السد.

وغادرت بعثة الأهلي جنوب إفريقيا بعدما خطف الفريق بطاقة التأهل إلى الدور النصف النهائي لبطولة دوري الأبطال أمام صن داونز، واتجهت إلى قطر لخوض مباراة نهضة بركان.

وتعادل الأهلي مع صنداونز بهدف لكل فريق، ليتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة الترجي التونسي.


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