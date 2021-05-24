وصول أحدث جهاز أشعة مقطعية إلى مستشفى الغردقة العام

قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحرالأحمر، إن مستشفى سفاجا المركزي، استقبل أحدث جهاز أشعة مقطعية ماركة كانون (توشيبا) الياباني 16 مقطعا لعمل جميع الفحوصات المتقدمة بمستشفى سفاجا المركزي، بقيمة 5 ملايين جنية مصريًا.



وتفقد مرعي، المستشفى ويرافقة الدكتور عمرو عادل مديرإدارة المستشفيات، ومشرف الأشعة بالمحافظة أحمد علي، ودكتورة حنان حسن مدير مستشفى سفاجا.



وأوضح في بيان له، أنه تم توريد 15 كرسي كلى اتوماتيك لمرضى الغسيل الكلوي بقيمة 300 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الدولة في تطوير المنظومة الصحية بمحافظة البحر الأحمر وحرص واهتمام وزارة الصحة بدعم المستشفيات وتوفير كافة الأجهزة الحديثة والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية للمرضى على الوجه الأكمل في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد.