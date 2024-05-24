طلاب جامعة كاليفورنيا يعتصمون مجددا ضد الحرب على قطاع غزة

عاد طلاب جامعة كاليفورنيا الأمريكية للاعتصام في حرم الجامعة، اليوم الجمعة، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة لليوم الـ231.

وتجمع الطلاب في أحد مباني حرم الجامعة، وأقاموا مخيما جديدا، مرددين شعارات مفادها "أنه من الخطأ أن تستخدم ضدهم الهراوات والرصاص المطاطي في المظاهرات السابقة"، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

كما أعرب بعض الأكاديميين في الجامعة وأعضاء النقابات الطلابية دعمهم للطلاب، رافعين لافتة عليها عبارة: "نحن المحاضرون والموظفون في جامعة كاليفورنيا نقف إلى جانب طلابنا".

وفي 18 أبريل الماضي، بدأ طلاب وأكاديميون رافضون للعدوان على غزة، اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم الاحتلال.

ومع تدخل الشرطة واعتقال عشرات المحتجين توسعت حالة الغضب لتمتد إلى جامعات بدول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والهند، شهدت جميعها مظاهرات ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.