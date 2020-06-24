إصابات كورونا تواصل الارتفاع في الجزائر

سجلت وزارة الصحة والسكان في الجزائر، اليوم الأربعاء، 171 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بزيادة 14 إصابة عن اليوم السابق.



وارتفع إجمالي الإصابات إلى 12248 حالة موزعة عبر كل مدن البلاد، بحسب ما ذكره جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، في اللقاء الصحفي اليومي.



وأعلن فورار، تسجيل ثمان وفيات جديدة بتراجع حالة واحدة عن أمس، ليرتفع بذلك مجموع الوفيات إلى 869 حالة.



كما أشار إلى تماثل 118 حالة للشفاء، ليصبح بذلك إجمالي عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء 8792. فيما يتواجد 45 مريضا داخل العناية المركزة.