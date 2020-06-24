قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة قررت تأجيل فتح مصليات السيدات لعدة أسباب، منها: «التخفيف، وضيق مساحة هذه المصليات، وصعوبة تعامل العامل مع السيدات أثناء الصلاة».

وأضاف «جمعة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المُذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أنه من الصعب تنظيم جميع مصليات السيدات بصورة دقيقة، لافتًا إلى منع صلاة الجنازة وإقامة عقد القران، إضافة إلى استمرار غلق دور المناسبات.

وأكد أن الوزارة لن تسمح بأداء أي صلوات في المساجد سوى الصلوات الخمس، مشيرًا إلى منع إقامة الدروس الدينية وزيارة المقامات والأضرحة في المساجد.

وذكر أن «المساجد ستُفتح خلال عشر دقائق قبل موعد الأذان، مع إقامة الصلاة عقب الأذان مباشرة، وإغلاق المسجد خلال نصف ساعة من الأذان، ليقوم العمال بنظافة المسجد، استعدادًا لإقامة صلاة الفرض التالي».

وأشار إلى أن التعامل تجاه أزمة فيروس كورونا المستجد مرن وليس ثابتًا طوال الوقت، مضيفًا أن القرار الفصل في هذا الأمر يكون بالتوام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن تطبيق خطة التعايش مع فيروس كورونا اعتبارا من السبت المقبل، والتي شملت إعادة فتح المطاعم والمقاهي بطاقة 25% مع استمرار منع «الشيشة»، وغلق المحال والمولات من التاسعة مساءً بدلاً من السادسة، والمطاعم والمقاهي في العاشرة مساءً، مع استمرار غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ.

وأضاف «مدبولي»، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الحكومة قررت استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل، وعودة الصلوات الخمس بالمساجد، مع تعليق الصلوات الرئيسية - مثل صلاة الجمعة وقداس الجمعة والأحد - وإعادة فتح المسارح ودور السينما بطاقة 25%.

