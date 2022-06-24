تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسى للصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، تسجيل 18 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 منقولة محليا.

وقالت اللجنة إن من بين الحالات المسجلة 14 حالة في منطقة منغوليا الداخلية المتمتعة بالحكم الذاتي وحالتين في شنغهاي.

وتم التعرف حديثا على ما مجموعه 26 حاملا محليا للفيروس بدون أعراض في 6 مناطق على مستوى الأقاليم، من بينهم 8 في جيلين و7 في لياونينج، بحسب وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقالت اللجنة إن 94 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم الخميس، من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن في البر الرئيسي للصين إلى 219 ألفا و 548 حالة.

ولم يشهد يوم الخميس أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.