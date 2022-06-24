رئيس بعثة الحج المصرية: وصول أول أفواج القرعة للمدينة المنورة

أعلن اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج المصرية ، اليوم الجمعة، وصول أول أفواج حجاج بعثة القرعة إلى المدينة المنورة.

وأوضح اللواء الأحمدي - في تصريح خاص إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط بالأراضي المقدسة - أن الفوج الأول يضم حجاج محافظات الغربية، والدقهلية، والقليوبية، بإجمالي 1100 حاج ، مشيرا إلى أنه سيتم تسكينهم بأحد الفنادق المتميزة التي تعاقدت عليها البعثة ، والكائنة بالمنطقة الشمالية المواجهة للمسجد النبوي الشريف.

وأشار إلى استمرار الجسر الجوي بين مصر والسعودية على مدى الأيام المقبلة ، لنقل باقي حجاج البعثة إلى المدينة المنورة ؛ لينعموا بزيارة الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، قبل تفويجهم إلى مكة المكرمة لأداء شعائر العمرة والاستعداد للحج.

ومن جانبهم، قام مسئولو بعثة حج القرعة، بمراجعة إجراءات تسكين حجاج البعثة بمقار إقامتهم قبل وصول الفوج الأول اليوم للتأكد من جاهزيتهما وتزويدها بكافة سبل الراحة لضيوف الرحمن، وكذلك سرعة إنهاء إجراءات تسكينهم فور وصولهم بسلامة الله.

وكان اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج المصرية ، قد أعلن أمس الخميس ، رفع درجات الاستعداد في صفوف ضباط بعثة القرعة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ لسرعة إنهاء إجراءات وصول الحجاج ؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتقديم كافة أوجه الرعاية لضيوف الرحمن، بما يمكنهم من أداء المناسك في سهولة ويسر.