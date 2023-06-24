رئيس الوزراء الفلسطيني يطلع وفد الجامعة العربية على انتهاكات الاحتلال

أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، اليوم السبت، وفدا من جامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية دكتور هيفاء أبو غزالة، على آخر تطورات الأوضاع وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد إشتيه، خلال اللقاء الذي حضره وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، على أهمية الزيارات لفلسطين بهدف الإطلاع على الأوضاع على أرض الواقع، وحشد الدعم للقضية الفلسطينية وفضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته بحق شعبنا، ولتشكل رسالة أمل وتعزيز صمودنا.

كما أطلع إشتية الوفد على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع وانتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين الإرهابية المتواصلة على عدد من البلدات والقرى وما شهدته من حرق للمنازل والمركبات وتدمير للممتلكات في ترمسعيا واللبن وسنجل وعوريف وأم صفا، وبحماية من جيش الاحتلال.

وأشار إلى أن الحكومة في إسرائيل اليوم تشهد تغييرا كاملا في النظام نحو الصهيونية الدينية، وعلى رأس أهدافها الحرب على القدس والمقدسات فيها خاصة المسجد الأقصى، ومسارعة وتيرة الاستيطان بشكل كبير وتغيير قواعد إطلاق النار بهدف القتل.

وقال إشتية إنه في ظل غياب الأفق السياسي أصبحت فلسطين بحاجة بشكل كبير لعمل مشترك من أجل خلق حراك دولي على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.