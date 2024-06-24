 كينيا توقع على منحة بقيمة 408 مليون دولار من الصندوق العالمي لمكافحة الملاريا والإيدز - بوابة الشروق
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كينيا توقع على منحة بقيمة 408 مليون دولار من الصندوق العالمي لمكافحة الملاريا والإيدز

د ب أ
نشر في: الإثنين 24 يونيو 2024 - 3:13 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2024 - 3:13 م

قالت وزارة الصحة الكينية في بيان على تطبيق إكس إن أموال منحة من الصندوق العالمي لمكافحة الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"  سيتم استخدامها على مدى ثلاث سنوات حتى يونيو 2027 في برامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والسل والملاريا ولتعزيز النظم الصحية والمجتمعية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزارة قولها إن التغطية الصحية  الشاملة تهدف من خلال الوقاية الشاملة من فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز وعلاجه، الحد من حالات الإصابة بالملاريا والوفيات الناجمة عنها بنسبة 75% على الأقل بحلول عام 2027.


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