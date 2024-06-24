في قلب مدينة نيويورك الذي يعج بالحركة، وبالتحديد في بارك أفينيو وأمام مجلس بلدية نيويورك، تنتصب تماثيل جديدة في وسط المشهد، لتجذب السكان المحليين والسياح على حد سواء لالتقاط صور سيلفي.

ومن بين تلك التماثيل، يقف هيكل عظمي للثور الأمريكي (البيسون) أمام مجلس البلدية، بمثابة بيان فني قوي لعمل الرسام الأمريكي كانوبا هانسكا لوجر.

وأوضح الصندوق العام للفنون الذي يقيم معارضا مجانية في المناطق العمرانية في نيويورك، أن لوجار يهدف من خلال هذا التمثال المعدني المثير للإعجاب، إلى جعل الناس تتأمل في الصيد الجماعي تاريخيا لثور البيسون من جانب المستوطنين الأوروبيين في القرن التاسع عشر، حيث يلقي الضوء على آثاره على مجتمعات السكان الأصليين.

ويرمز العمل الفني الذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار تقريبا إلى المرونة في مملكتي الإنسان والحيوان. ومن المتوقع أن يظل التمثال معروضا في المتنزه المجاور لمجلس البلدية في جنوب مانهاتن حتى 17 نوفمبر.

ومن ناحية أخرى، وعلى مسافة قصيرة في بارك أفينيو، يوجد معرض عام آخر جدير بالملاحظة.

تخطف تماثيل مرتفعة لمسافرين من تصميم الفنان الإيطالي الشهير برونو كاتالانو، انتباه المارة بوجود ثقوب كبيرة داخل أجسادها.

وتمثل تلك الأعمال الفنية المسماة "مسافرون"، والتي تأتي في شكل أكبر من الحجم الطبيعي، أول معرض فني عام لكاتالانو، وفق لما توضحه منظمة الحي "رعاة بارك أفينيو".