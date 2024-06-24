شادي حسين يقود هجوم زد لمواجهة الداخلية في الدوري

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لنادي زد، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الداخلية، في السابعة من مساء اليوم، الإثنين، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل زد، قبل مباراة اليوم، المركز السادس برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة.

ويدخل زد مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: عبد الله بكري، محمد سمير، أحمد عبد النبي ومحمد أشرف.

خط الوسط: أحمد الصغيري، محمود نبيل وعبد الرحمن البانوبي.

الهجوم: أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد مسي وشادي حسن.