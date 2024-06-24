 شادي حسين يقود هجوم زد لمواجهة الداخلية في الدوري - بوابة الشروق
الإثنين 24 يونيو 2024 6:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

شادي حسين يقود هجوم زد لمواجهة الداخلية في الدوري

محمد عبد المحسن
نشر في: الإثنين 24 يونيو 2024 - 6:31 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2024 - 6:31 م

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لنادي زد، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة الداخلية، في السابعة من مساء اليوم، الإثنين، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل زد، قبل مباراة اليوم، المركز السادس برصيد 38 نقطة، فيما يحتل الداخلية المركز الثامن عشر والأخير برصيد 15 نقطة.

ويدخل زد مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: عبد الله بكري، محمد سمير، أحمد عبد النبي ومحمد أشرف.

خط الوسط: أحمد الصغيري، محمود نبيل وعبد الرحمن البانوبي.

الهجوم: أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد مسي وشادي حسن.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك