أمريكا تتهم أربعة مواطنين صينيين بالتهرب من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها يوم الثلاثاء أنه تم توجيه اتهام لأربعة مواطنين صينيين وشركة صينية بالتهرب من العقوبات الأمريكية على كوريا الشمالية.



وشملت لائحة الاتهام شركة داندونج هونج شيانج للتنمية الصناعية، ومالكها ما شياو هونج، وثلاثة من كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة.



ووفقا للبيان تم اتهامهم باستخدام أكثر من 20 شركة كواجهة لإخفاء المعاملات غير المشروعة مع كوريا الشمالية.



وفقا للائحة الاتهام، عملت الشركة بشكل علني لصالح شركة كوانجسون المصرفية الكورية الشمالية قبل أغسطس 2009 عندما تمت فرض عقوبات عليها من قبل حكومة الولايات المتحدة بسبب صلاتها ببرنامج بيونج يانج النووي.



وبعد إدراج شركة كوانجسون بقائمة العقوبات ، تردد أن ما تآمر مع المديرين التنفيذيين الثلاثة لإنشاء شركات للعمل كواجهة في مواقع خارجية – من بينها هونج كونج وسيشيل وجزر فيرجن البريطانية - لتنفيذ معاملات بالدولار الأمريكي في الفترة من 2009 إلى 2015.