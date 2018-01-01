مصدر حكومي سوري: قصف إسرائيلي يطال مواقع للجيش في محافظة درعا

قصفت إسرائيل مواقع للقوات الحكومية السورية في محافظة درعا جنوبي سورية ليل الثلاثاء/الأربعاء، حسبما أفادت مصدر مقرب من القوات الحكومية.



وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "تعرضت مواقع للقوات الحكومية السورية في تل الحارة بريف درعا الغربي لقصف صاروخي مصدره من مناطق الجولان السوري المحتل، واقتصرت أضرار القصف على (الأضرار) المادية".



وأكد المصدر أن "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في مناطق ريف دمشق الجنوبي الغربي".



وقال سكان في ريف دمشق الجنوبي الغربي لـ (د.ب.أ) إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات عنيفة في منطقة تل الحارة وشوهدت ألسنة النيران تندلع من أطراف تل الحارة من الجهة الشمالية الغربية .



ويعتبر تل الحارة من أهم المواقع الاستراتيجية في الحدود الإدارية بين ثلاث محافظات ريف دمشق –درعا – القنيطرة والذي يعرف بمثلث الموت الذي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليه قبل حوالي عام.



وتعتبر هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها تل الحارة لقصف صاروخي إسرائيلي، حيث قصفت إسرائيل مواقع للجيش السوري في التل في 11 يونيو الماضي.