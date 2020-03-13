فلسطين تسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و73 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي، وأن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 12 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة الغربية 13 مريضا.