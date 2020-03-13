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فلسطين تسجل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 12:53 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 12:53 م

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و73 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت وزيرة الصحة - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي، وأن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 12 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة الغربية 13 مريضا.

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