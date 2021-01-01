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مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور الجزائر والمغرب والكويت

د ب أ
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 7:25 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 7:25 م

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، بأن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، جوي هود، سيزور الجزائر والمغرب والكويت في الفترة من 24 إلى 29 تموز/يوليو الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان لها أن القائم بأعمال مساعد الوزير هود سيزور الجزائر أولا، حيث سيجتمع مع القادة الجزائريين لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والإعلان عن مشروع مهم للحفاظ على التراث الثقافي.

ويتوجه هود بعد ذلك إلى المغرب، حيث سيلتقي بمسؤولين حكوميين مغاربة وقادة أعمال محليين وقادة المجتمع المدني.

وأشار البيان إلى أن مساعد وزير الخارجية سيزور معرض المفوضية الأمريكية في المكتبة الوطنية في الرباط، ويتوجه من هناك إلى الكويت، حيث ينضم إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن في رحلته إلى المنطقة.


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