واشنطن: بكين أصبحت أكثر عدوانية في اعتراض الطائرات العسكرية

قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، إن الصين أصبحت أكثر عدوانية في اعتراض الطائرات العسكرية مع القيام بمناورات جوية غير آمنة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأوضح "ميلي"، في تصريحات نقلتها صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن الصين تجري "عمليات اعتراض خطيرة" ضد طائرات وسفن عسكرية أمريكية، وتستهدف أيضا كندا وأستراليا واليابان وشركاء آخرين لأمريكا.

وأضاف: "لقد زاد عدد عمليات الاعتراض الصينية في البحر وفي الجو بشكل كبير على مدى خمس سنوات".

ويزور ميلي حاليا منطقة المحيطين الهندي والهادئ لدعم تحالفات الولايات المتحدة مع دول المنطقة والعمل كقوة موازنة للصين.

وأوضح أن الجيش الصيني أصبح "أكثر عدوانية بشكل ملحوظ في هذه المنطقة تحديدا".

وامتنع ميلي عن تقديم أرقام محددة عن العدد الإجمالي لتلك الحوادث، لكنه قال إن حجم عمليات الاعتراض غير الآمنة، مثل عندما تقترب طائرة مقاتلة صينية من طائرة أمريكية، ارتفع "بنسبة متساوية"، وفقا لما نقلته الصحيفة.

وكانت الصين قد وجهت تحذيرات قوية للحكومة الأمريكية بشأن زيارة من المقرر أن تقوم بها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان، حيث شملت هذه التحذيرات ردا عسكريا محتملا، طبقا لما ذكرته "فاينانشيال تايمز".