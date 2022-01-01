استشهاد فلسطينيين اثنين جراء اقتحام الاحتلال لنابلس قبل الفجر

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد مواطنين فلسطينيين اثنين وإصابة 9 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمدينة نابلس، شمال الضفة الغربية قبل فجر اليوم /الأحد/.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت حي الياسمينة في البلدة القديمة من مدينة نابلس، وحاصرت عددا من الشبان في أحد المنازل، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل "الانيرجا".

وانتشر عدد كبير من جنود الاحتلال الإسرائيلي بكثافة في شوارع المحافظة، وتصدى مقاومون فلسطينيون لهؤلاء الجنود، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي.

وقال سكان من نابلس إن أصوات انفجارات ضخمة سمعت داخل البلدة القديمة.. وقالت مصادر طبية إن أحد المصابين حالته خطيرة للغاية ومازالت الاشتباكات مندلعة حتى الآن.

وانطلقت الدعوات من مآذن المساجد للشباب الفلسطينيين للخروج والتصدي للاحتلال.