إسرائيل: إصابة 3 أشخاص بعد اصطدام سيارة بمتظاهرين ضد تعديل النظام القضائي

قالت الشرطة الإسرائيلية اليوم الإثنين، إن سيارة دهست حشدا من المتظاهرين خلال مسيرة احتجاجية ضد تعديل النظام القضائي المثير للجدل في إسرائيل.

وأوضحت الشرطة، أن الحادث الذي وقع اليوم الاثنين في بلدة شمالي تل أبيب، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

واعتقلت الشرطة سائق السيارة بعد تفتيشه، ولم تتضح دوافعه في البداية.

وكان المتظاهرون قد أغلقوا طريقا رئيسيا، وأظهر مقطع فيديو عل شبكة الإنترنت السيارة وهي تقتحم الحشد بأقصى قوتها دون أن تأبه بمن حولها على ما يبدو.

ويشار إلى أنه في الماضي، أقدم السائقون الغاضبون على ضرب المتظاهرين الذين كان يحتجون على الإصلاح القضائي المثير للجدل بإغلاق الطرق.

وتظاهر الآلاف في جميع أنحاء البلاد مرة أخرى في المساء بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي عنصراً رئيسياً في الإصلاح القضائي المثير للجدل اليوم الإثنين.