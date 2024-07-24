8 غيابات في صفوف الأهلي أمام المصري البورسعيدي بالدوري

يفقد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عددًا من لاعبيه فى مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الجمعة المقبلة ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الممتاز.

ويستمر غياب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للمارد الأحمر عن المشاركة مع النادي الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، في ظل حاجته لقرابة شهرين قبل التعافي من إصابته بقطع في وتر أكيلس، بينما يغيب عمرو السولية وأحمد عبد القادر ومحمود متولي عن المباراة المقبلة للاصابة وخالد عبدالفتاح بسبب الطرد خلال مباراة بيراميدز و أحمد نبيل كوكا وحمزة علاء وكريم الدبيس، للانضمام إلى المنتخب الاوليمبى.

ويستعد الأهلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويؤدى الاهلي تدريباتة اليوم على ملعب مختار التتش تحت قيادة مارسيل كولر، المدير الفنى وينتظر أن يتضمن المران التركيز على بعض الأمور الفنية التى يرغب المدرب فى تنفيذها خلال المباراة بجانب علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين أمام بيراميدز لتجنب تكرارها .