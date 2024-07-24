أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، للالتحاق بكلية التربية الرياضية بالجامعة، والتي تستمر في الفترة من 25 يوليو حتى 8 أغسطس الجاري، وذلك وفقًا للخطة الزمنية ولشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه على الطلاب الراغبين في إجراء اختبارات القبول بكلية التربية الرياضية التقدم للتسجيل الإلكتروني عبر أحد موقعين التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي https://tansik.egypt.gov.eg، و‏https://tansik.digital.gov.eg عن طريق استخدام الرقم القومي ورقم جلوس الطالب، يلي ذلك سحب الملفات وملئها، مضيفاً أن الاختبارات ستتم بملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالله القائم بعمل عميد الكلية ورئيس عام الاختبارات أن اختبارات القدارات تشمل الكشف الطبي العام؛ للتأكد من عدم وجود إصابة أو إعاقة تمنع الطالب من الالتحاق بالكلية، واختبارات الطول والوزن، والقوام، واختبارات رياضية لقياس القدرات البدنية، والاختبارات المهارية، والمقابلة الشخصية.



جدير بالذكر أنه على الطلاب المتقدمين لاختبارات القدرات الحضور بملابس رياضية عبارة عن: بالنسبة للبنين فانلة بدون أكمام، بنطلون قصير، شورت، حذاء خفيف، شراب قصير أبيض، مايوه، وبالنسبة للبنات، بنطلون تدريب، تي شيرت، حذاء خفيف، شراب قصير أبيض.

والأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية إيصال التسجيل الإلكتروني بموقع التنسيق الخاص بالثانوية العامة، وأصل وصورة ضوئية من رقم الجلوس، و6 صور حديثة، وصورة بطاقة الرقم القومي، شهادة التفوق الرياضي في حالة وجودها.