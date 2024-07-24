تقرير: وقت الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة ينفد وعلى نتنياهو قبول الصفقة

ذكر تقرير عبري، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون مسئولا عن مقتل الأسرى إذا لم يحسم صفقة التبادل.

وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، في افتتاحيتها، بأن نتنياهو يفضّل بقاء حكومته على حياة الأسرى، رغم دعم مسئولين لاتمام الصفقة، وتقديم زعيم المعارضة يائير لابيد لشبكة أمان في هذه القضية، قائلة إن "وقت الأسرى ينفد، وحياتهم في خطر حقيقي. إذا لم يحسم نتنياهو لصالحهم، فقد يكون مسؤولاً عن مقتلهم".

وأكدت الصحيفة أن نتنياهو وائتلافه الحكومي، ينظرون إلى "الاعتبارات الأخلاقية وحتى الأمنية على أنها هامشية"، وينظرون إلى "الاعتبار السياسي، أي البقاء على أنه أهم اعتبار على الإطلاق وربما الوحيد"، وفقاً لما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحقيقة المرة" تتمثل في أن الأسرى "يعانون وبعضهم يموتون وإذا لم يكن هناك اتفاق سيستمرون في المعاناة والموت"، مضيفة أنه بالنسبة لشركاء نتنياهو المتطرفين وخاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فإن "الحياة البشرية ثانوية بالنسبة إليهم"، متهمة إياهم بمعارضة أي صفقة وتهديدهم بإسقاط الحكومة عند ورود تقارير عن إحراز تقدم في المفاوضات.

وكشفت “هآرتس” عن إجماع بين رؤساء المؤسسة الأمنية والعسكرية، يجعل التوصل إلى اتفاق مع المقاومة في غزة في الأسابيع المقبلة وارداً. في حين كرر وزير الأمن يوآف جالانت موقفه بأن هناك فرصة محدودة لحسم صفقة الأسرى.