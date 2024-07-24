 الحكومة تنفي انحسار مياه البحر عن بعض الشواطئ بشكل كبير مما ينبئ بحدوث أعاصير مدمرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة تنفي انحسار مياه البحر عن بعض الشواطئ بشكل كبير مما ينبئ بحدوث أعاصير مدمرة

محمد عنتر:
نشر في: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 12:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يوليه 2024 - 12:52 م

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن انحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث أعاصير مدمرة.

وأشار المركز إلى أنه تواصل مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لانحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية نتيجة موجات مد بحري (تسونامي) نتيجة وجود زلازل كبير في البحر المتوسط.

ولفت المعهد، إلى أن انخفاض منسوب المياه في تلك الشواطئ يعد ظاهرة طبيعية تحدث بشكل طبيعي نتيجة التغيرات المناخية، وتكون مرتبطة بحركتي المد والجزر، ولا علاقة لها مطلقاً بحدوث أعاصير مدمرة، وقد رصدت محطات رصد حركة المياه في البحار، حدوث انخفاض في منسوب المياه بتلك الشواطئ، وسيرتفع المنسوب مرة أخرى في موعد محدد بشكل طبيعي.

وناشد المعهد المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة حالة من الهلع بين المواطنين، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، منوهاً بأن النشاط الزلزالي المسبب لموجات التسونامي في البحرين الأحمر والمتوسط ضعيف للغاية مقارنة بباقي المناطق على سطح الكرة الأرضية.


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