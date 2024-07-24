مدرب الأرجنتين عن مباراة المغرب: «أكبر سيرك رأيته في حياتي»

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علق خافيير ماسكيرانو، المدير الفني للمنتخب الأولمبي الأرجنتيني، بشكل غاضب على الخسارة التي تلقاها منتخب بلاده أمام المغرب في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

المنتخب المغربي هزم نظيره الأرجنتيني 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية للأولمبياد، وشهدت المباراة حدثًا غريبًا بعدما توقفت في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني عقب تسجيل الأرجنتين هدف التعادل، بسبب اقتحام الجماهير للملعب.

وعاد الفريقان للعب مرة أخرى بعد ساعة ونصف، وقرر حكم المباراة، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، إلغاء هدف التعادل للأرجنتين واستكمال 3 دقائق من المباراة لتفوز المغرب.

وقال خافيير ماسكيرانو في تصريح مقتضب لقناة «TYC» الأرجنتينة: «إنه أكبر سيرك رأيته في حياتي».

وسجل هدفي منتخب المغرب في المباراة المهاجم سفيان رحيمي في الدقيقتين 46 و 51، فيما أحرز منتخب الأرجنتين هدفه الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 68.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد أحرز هدف التعادل في الدقيقة 15 من الوقت بدل ضائع، ولكن تم تعليق المباراة بسبب اقتحام الجماهير لأرضية الملعب.

وبعد مرور أكثر من ساعة ونصف الساعة، استأنف الحكم المباراة مرة أخرى وبعد الرجوع ، ألغى هدف المنتخب الأرجنتيني بسبب وجود تسلل، لينتهي اللقاء بفوز المغرب بهدفين لهدف.

وبتلك النتيجة، رفع منتخب المغرب رصيده للنقطة الثالثة في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمد المنتخب الأرجنتيني دون نقاط بالمركز الأخير.