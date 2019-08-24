مقتل شخص على قارعة الطريق العام في برلين

أطلق مجهول النار على رجل في الطريق العام بالعاصمة الألمانية برلين فأرداه قتيلا.

وقالت الشرطة أمس الجمعة إن المشتبه به رجل كان يقود دراجة هوائية.

وأكد الادعاء العام بعد ظهر اليوم القبض على شخص، مبينا على موقع تويتر: "التفاصيل الأخرى لا يمكن نشرها حاليا نظرا للأعمال التي ما تزال تجري في موقع الحادث والتحقيقات الجارية، كما أن هوية القتيل لا يمكن نشرها حاليا".

وذكرت السلطات أن الهجوم القاتل وقع الجمعة عند الثانية عشرة ظهرا بمنتزه "حديقة الحيوان الصغيرة" بحي برلين موآبيت.

نبه المارة قوات الأمن إلى الحادث.

هرع إلى مكان الحادث عدد كبير من رجال الشرطة وأغلقوا المكان بشريط أحمر وأبيض ووضعوا فوق الجثة خيمة زرقاء.

يجري رجال الشرطة فحوصا في الأماكن القريبة من موقع الحادث للبحث عن أدلة، كما رؤي غواص في نهر شبري، ولم يتضح ما إذا كان سلاح الجريمة ألقي في الماء أم لا.

أسرع إلى مكان الحادث أيضا النائب العام رالف كنيسبل الذي يحقق في قضايا جرائم العصابات.