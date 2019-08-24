 عاجل.. إطلاق نار على حافلة سياحية بالأردن - بوابة الشروق
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عاجل.. إطلاق نار على حافلة سياحية بالأردن

الشرطة الأردنية
الشرطة الأردنية
نور رشوان
نشر فى : السبت 24 أغسطس 2019 - 11:24 ص | آخر تحديث : السبت 24 أغسطس 2019 - 11:24 ص




أطلق مجهولون، صباح السبت، النار على حافلة سياحية في مدينة البتراء الأردنية.

وتسبب الحادث، حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، في أضرار مادية، لكنه لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

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