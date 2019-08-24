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أطلق مجهولون، صباح السبت، النار على حافلة سياحية في مدينة البتراء الأردنية.
وتسبب الحادث، حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، في أضرار مادية، لكنه لم يسفر عن أي خسائر بشرية.