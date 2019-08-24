رجال تنس الطاولة يحصدون ذهبية دورة الألعاب الإفريقية

حقق منتخب مصر لتنس الطاولة "رجال" المركز الأول والميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية، بعد الفوز على نيجيريا في المباراة النهائية بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم على صالة مولاي حسن، لتحصد مصر ذهبيتي الرجال والسيدات.

وفازت مصر في المباراة بأشواط الزوجي 3/1 ثم الفردي 3/0، قبل خسارة الفردي 3/0 وخسارة أخرى 3/2، قبل الفوز في آخر مواجهة فردية 3/0، لتحسم مصر لقب الرجال بعد الفوز بلقب السيدات على حساب نيجيريا أيضا.

وحضر المباراة النهائية الدكتور علاء مشرف، أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، والمهندس الباسل عبد الله، رئيس بعثة مصر، والعميد يحي دعبس، نائب رئيس البعثة، ومعتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة، ومن البعثة الإدارية خالد حسن.

وتتألف بعثة اتحاد الطاولة من تامر وفقي، عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، وأشرف حلمي، مدير فني، وماجد عاشور، مدير فني، والطبيب حسن كمال، رئيس البعثة الطبية، والطبيب أحمد مسعد، واللاعبات دينا مشرف وفرح عبد العزيز ويسرا أشرف وريم العراقي ومريم الهضيبي، واللاعبين أحمد صالح وعمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلي ومحمود أشرف.