مجهولون يهاجمون رجال شرطة في ألمانيا ويصيبونهم بجروح

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هاجم ما بين 10 إلى 15 من الأشخاص المجهولين أربعة من أفراد الشرطة بولاية شمال الراين ويستفاليا شمال غربي البلاد خارج وقت خدمتهم وتسببوا في إصابتهم بجروح مختلفة.

وقال المدعي العام في مدينة دورتموند يورج شولته - جوبل مساء اليوم السبت إن سبب الهجوم يرجع إلى أن شابا في التاسعة عشرة كان يشكو من "خلل ما وقع في خدمة شرطية سابقة" والقى بالمسؤولية على أفراد الشرطة بوسط مدينة هام .

إلا أنه لم يدل ببيانات دقيقة عن الواقعة.

فقام أفراد الشرطة بطرد الشاب، لكنه عاد بعد قليل مع مجموعة تصل إلى 15 شخصا وهاجموا أفراد الشرطة.

وتعرض أحد الشرطيين إلى جروح قطعية بمنطقة البطن كما طرح شرطي آخر أرضا وتعرض للركل على رأسه عدة مرات.

وأصيب شرطيان آخران بسحجات وجروح وندوب.

تولت لجنة من شرطة الجنايات التحقيق.

ألقي القبض الليلة على اثنين من المشتبه فيهم في سن التاسعة عشرة.