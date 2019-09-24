 جونسون: أختلف مع حكم المحكمة العليا بعدم قانونية تعليق البرلمان.. لكني سأحترمه - بوابة الشروق
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جونسون: أختلف مع حكم المحكمة العليا بعدم قانونية تعليق البرلمان.. لكني سأحترمه

رئيس الوزراء البريطاني-بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني-بوريس جونسون
لندن- أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 10:38 م | آخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 10:38 م

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إنه "يختلف بقوة" مع حكم المحكمة العليا بشأن عدم قانونية قراره تعليق أعمال برلمان وسْتمنستر.

واستدرك جونسون بالقول - وفقا لما أوردته صحيفة "الإيفننج ستاندرد" اللندنية - إنه رغم ذلك سيحترم قرار المحكمة ويعود من الولايات المتحدة لحضور جلسات البرلمان.

وأكدت مصادر أن جونسون سيرفض دعوات تطالبه بالاستقالة، قائلة إنه تعهد بالمضي قدما في سيناريو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في موعده المزمع في 31 أكتوبر.

وكانت المحكمة العليا قد حكمت بأن قرار جونسون تعليق أعمال البرلمان غير قانوني وغير ديمقراطي.

وقال مكتب الحكومة البريطانية إن جونسون "سيعود إلى لندن في تمام الحادية عشرة صباحا بتوقيت جرينيتش غدا الأربعاء".

وأعلن رئيس البرلمان جون بيركو في وقت سابق أن أعضاء البرلمان سيعودون إلى مجلس العموم غدا في الحادية عشرة والنصف بتوقيت جرينيتش صباحا.


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