السعودية تسترجع إنتاج النفط بالكامل بحلول الأسبوع المقبل

قال مصدر مطلع على أحدث التطورات لرويترز يوم الاثنين إن السعودية استعادت حوالي 75 بالمئة من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية وستعود إلى كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

وقال المصدر إن إنتاج النفط السعودي من خريص يفوق الآن 1.3 مليون برميل يوميا، بينما الإنتاج الحالي من بقيق عند حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وتسببت هجمات 14 سبتمبر أيلول على منشأتي خريص وبقيق، وهما من كبرى المنشآت النفطية في المملكة، في حرائق مستعرة وأضرار كبيرة أدت إلى خفض إنتاج النفط الخام إلى النصف لدى أكبر مصدر للنفط في العالم، إذ أوقف 5.7 مليون برميل يوميا من الإنتاج.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو التابعة للدولة أمين الناصر إن الإنتاج سيعود بكامل طاقته بنهاية سبتمبر أيلول.

وقال مسؤولون سعوديون إن المملكة تمكنت من إعادة مستوى الإمدادات للعملاء إلى ما كان عليه قبل الهجمات من خلال السحب من مخزوناتها الضخمة وتوفير درجات أخرى من الخام من حقول أخرى.

ولم تقع خسائر بشرية في الموقعين، على الرغم من أن الآلاف من العمال والمتعاقدين يعملون في المنطقة ويقيمون فيها.

وقالت السعودية إنها ستضمن كامل تعهداتها من إمدادات النفط للعملاء. وتشحن المملكة أكثر من سبعة ملايين برميل يوميا إلى مناطق مختلفة في أنحاء العالم، وظلت لسنوات بمنزلة الملاذ الأخير لتوفير الإمدادات بالأسواق.

وقالت موديز الأسبوع الماضي إن قدرة السعودية على استعادة إنتاج النفط سريعا بعد الهجمات، التي استهدفت قلب قطاع النفط السعودي وزادت من حدة صراع دائر منذ عقود مع الغريمة إيران، ستظهر درجة مهمة من المتانة في مواجهة صدمات ضارة جدا محتملة.

وتستعد أرامكو لطرح عام أولي محتمل في وقت لاحق هذا العام. وقال مصدران إن لدى أرامكو اجتماعا مع المحللين مقررا له الأربعاء المقبل بمقر الشركة في الظهران.