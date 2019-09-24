 جونسون يدعو لإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 9:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

جونسون يدعو لإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 9:08 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 9:08 ص


دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، معربا عن أمله في أن يتفاوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاق جديد.

وقال جونسون في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" الأمريكية من المقرر إذاعتها مساء الاثنين: "دعونا نبرم اتفاقا أفضل".

وأضاف: "أعتقد أن هناك شخصا بإمكانه إبرام اتفاق أفضل، وهو رئيس الولايات المتحدة. آمل أن يكون هناك اتفاق يبرمه ترامب".

يشار إلى أن لندن احتفظت حتى الآن بدعمها للاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية.

وبشأن الهجوم على شركة أرامكو السعودية الأسبوع الماضي، قال جونسون: "نحن متأكدون عمليا من أنه من إيران".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك