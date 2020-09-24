سامح شكري: نولي اهتماما كبيرا للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

شكري: اتفاقيات السلام التي أبرمت بين إسرائيل والإمارات والبحرين يعد تطورا هاما يقود إلى سلام شامل للمنطقة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تعلق أهمية كبيرة على هذا الاجتماع، منوهًا بأن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يلبي طموحات الشعب الفلسطيني وتأتي بحقوقه المشروعة في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.

وأكد شكري، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، صباح الخميس، العمل على تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب العالم كافة، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، اعتمادًا على المقررات الشرعية الدولية.

وأضاف أن أهمية هذا الاجتماع تكمن في إيجاد الأساليب المناسبة لدفع وجود السلام وتقريب وجهات النظر وفتح قنوات اتصال فيما بين طرفي الصراع، وكذا العمل على الوصول إلى صيغ تؤدي إلى حل لهذا الصراع الممتد.

وأشار إلى أن اتفاقيات السلام التي أبرمت بين إسرائيل والإمارات والبحرين، تعد تطورًا هامًا يقود إلى مزيد من التفاعل والدعم للتوصل إلى سلام شامل للمنطقة قائم على الشرعية الدولية والمقررات المعتمدة.

وتابع: «سنستمر في العمل لتعزيز فرص نجاح التوصل إلى سلام شامل، من خلال التنسيق فيما بيننا وإيجاد أطر جديدة تجذب الأطراف إلى مزيد من التفاعل، لتجنب هذا الإنسداد السياسي وما يترتب عليه من عواقب».