الذهب يخسر 11 جنيها وعيار 21 يسجل 814 جنيها

واصلت أسعار الذهب الانخفاض فى السوق المحلية بنحو 11 جنيها خلال تعاملات اليوم، وسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا نحو 814 جنيها مقابل 825 جنيها أمس، نتيجة لتراجع أسعار المعدن الأصفر فى البورصات العالمية، وفق إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية.

وبحسب واصف، تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 ليصل إلى 696 جنيها مقابل 707 جنيهات كما هبط سعر الجرام عيار 24 ليسجل نحو 931 جنيها مقابل 942 جنيها، كما نزل الجنيه الذهب 88 جنيها ليصل إلى 6512 جنيها مقابل 6600 جنيه.

وهبطت أسعار الذهب بنحو 39 جنيها منذ بداية الأسبوع الحالي بسبب تراجع المعدن الأصفر عالميا.

ومنذ بداية العام الحالي، يواصل الذهب صعوده محليا مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تداعيات فيروس كورونا، علاوة على الاضطرابات السياسية التي عانت منها المنطقة مؤخراً.

وعالميا، واصل الذهب خسائره لليوم الرابع اليوم الخميس لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين، بسبب ارتفاع الدولار، بينما ينتاب القلق المستثمرين بشأن الضبابية التي تحيط بتدابير إضافية للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي المتباطئ في الولايات المتحدة، وفقا لـ«رويترز».

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 1851.51 دولار للأوقية ، ليواصل النزول للجلسة الرابعة. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ أدنى مستوياته منذ 22 يوليو تموز عند 1847.99 دولار، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 % إلى 1853.10 دولار.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن ثمانية أسابيع مقبل عملات منافسة، إذ أحيت مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة المخاوف بشأن تداعيات موجة ثانية للإصابات بكوفيد-19.