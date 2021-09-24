البنوك الفلسطينية تبدأ في شحن كميات الشيكل المتراكمة لديها إلى إسرائيل

أفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية للسلطة الوطنية الفلسطينية، في بيان اليوم الخميس، بأن بنوكا فلسطينية ستبدأ في شحن أول دفعة من كميات الشيكل المتراكمة لديها نقدا إلى بنوك إسرائيلية الأحد المقبل، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويبلغ إجمالي النقود المتراكمة من الشيكل أكثر من ستة مليارات شيكل لدى البنوك الفلسطينية جراء قانون إسرائيلي يهدف إلى الحد من نشاط السوق السوداء بوضع سقف للمبالغ النقدية التي يمكن أن تحتفظ بها البنوك.

وشكلت السيولة النقدية المتراكمة من الشيكل الإسرائيلي ضغوطا على شركات فلسطينية وبنوك للاستثمار في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وفي هذا السياق، أعلن محافظ سلطة النقد فراس ملحم أن السقوف التي يضعها الجانب الإسرائيلي على عمليات شحن فائض الشيكل تحول دون حرية شحن وترحيل الشيكل إلى المصارف الاسرائيلية، وتؤدي إلى توقف المصارف الفلسطينية عن استلام الايداعات النقدية من الجمهور.

وأشار إلى أن سلطة النقد تجري مباحثات ومشاورات مع جميع الأطراف في السوق المحلية وأيضا مع الجانب الإسرائيلي لإيجاد حلول طويلة الأمد لمسألة تدفق الشيكل وتراكمه في الأسواق.

وتشمل المشاورات اتخاذ إجراءات جدية على المديين القصير والمتوسط لتقليل وخفض استخدام النقد في السوق المحلي والاعتماد على التكنولوجيا المالية في تنفيذ عمليات التجارة وعمليات المدفوعات المحلية وعبر الحدود.

جاء ذلك خلال كلمته في لقاء عقد اليوم الخميس في مقر غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة.

وأوضح ملحم أن هناك مباحثات تجري مع الجانب الإسرائيلي لزيادة سقف تحويل فائض الشيكل وصولا إلى إلغائه إضافة الى بحث السبل والإجراءات الكفيلة بتفعيل الآليات الإلكترونية لتسديد أثمان السلع والخدمات وتحويل أجور العمال مباشرة الى المصارف الفلسطينية.