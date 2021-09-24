اكتشف علماء بريطانيون في هيئة بحوث السرطان بالاستعانة بأنظمة الذكاء الاصطناعى أن نوعين من الأدوية المتداولة قادرة على علاج مرض سرطان نادر بالدماغ للأطفال لم ينج منه أحد خلال نصف قرن مضى على اكتشافه.

ويقول البروفيسور كرستيان هيلن من هيئة بحوث السرطان البريطانية لصحيفة "الجارديان"، إنه قد يكون التطبيق الأول المفيد للمرضى باكتشاف علاج عن طريق الذكاء الاصطناعي، مضيفا أن استخدام الذكاء الاصطناعى اختصر سنوات من العمل لاكتشاف علاج من أدوية موجودة بالفعل ولم ينتبه لها أحد.

ويعد مرض الورم الدبقي الجسري الداخلي المنتشر من أخطر أمراض الدماغ للأطفال لسرعة انتشاره وصعوبة التعامل معه بين خلايا الدماغ وما حولها.

وأكدت دراسة الفريق باستخدام الذكاء الاصطناعي أن مزج دوائي everolimus مع vandetanib يرفع نسبة نجاة المرضي بـ14% وذلك بعد تجربة المزيج على الفئران.

ووفقا للدراسة فإن everolimus يتغلغل في خلايا الدماغ ليفتح الطريق أمام دواء vandetanib الذي يقضي على الخلايا السرطانية.

ويقول البروفيسور بيتر ريتشردسون مدير شركة بنيعلانت التي طورت نظام الذكاء الاصطناعي المستخدم في الدراسة، إنه من المرجح في المستقبل أن يكون للذكاء الاصطناعي دورا كبيرا في كشف علاجات مختلف أمراض السرطان.