غداة احتفالات المملكة باليوم الوطني، أعلنت السلطات الأمنية السعودية، السبت، إلقاء القبض على شاب وشابة بسبب مقطع فيديو "مخالف للآداب"، بالتزامن مع حادثة اعتداء على فتاة في محافظة الأفلاج أثارت غضب السعوديين.



وقال حساب الأمن العام السعودي على تويتر: " ضبطت شرطة منطقة عسير شابا وشابة ظهرا في مقطع فيديو مخالفين للآداب العام ."



وأضاف الأمن العام أن السلطات أوقفت الشاب والشابة وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.





شرطة منطقة عسير تضبط شابين لمخالفتهما الآداب العامة. pic.twitter.com/TzanC6KA4H — الأمن العام (@security_gov) September 24, 2022





ووسط احتفالات اليوم الوطني، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر "فوضى واعتداءات على المارة وقوات الشرطة" في مناطق بالمملكة، قبل أن تعلن الجهات المختصة "توقيف المتهمين".



أحد هذه المقاطع الذي أثار غضب السعوديين، أظهر شابا يقوم بدفع فتاة بعنف مما أدى إلى سقوطها وارتطامها بالأرض بقوة.



وتلا الفيديو حملة على موقع توتير تحت وسم #ضرب_بنت_في_الافلاج للمطالبة بإلقاء القبض على الفاعل.

What’s wrong with this man , that’s how to celebrate Saudi national day #ضرب_بنت_في_الافلاج pic.twitter.com/HVDuNajLjZ — mr, Hernandez (@moe28811297) September 24, 2022



وأعلنت الشرطة السعودية "توقيف الدوريات الأمنية في عسير"، لـ 15 شخصا لمضايقتهم المارة والتعدي على مركبة رسمية، مشيرة إلى "إحالتهم للنيابة لتطبيق الأنظمة بحقهم".