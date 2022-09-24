غداة احتفالات المملكة باليوم الوطني، أعلنت السلطات الأمنية السعودية، السبت، إلقاء القبض على شاب وشابة بسبب مقطع فيديو "مخالف للآداب"، بالتزامن مع حادثة اعتداء على فتاة في محافظة الأفلاج أثارت غضب السعوديين.
وقال حساب الأمن العام السعودي على تويتر: " ضبطت شرطة منطقة عسير شابا وشابة ظهرا في مقطع فيديو مخالفين للآداب العام ."
وأضاف الأمن العام أن السلطات أوقفت الشاب والشابة وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.
ووسط احتفالات اليوم الوطني، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر "فوضى واعتداءات على المارة وقوات الشرطة" في مناطق بالمملكة، قبل أن تعلن الجهات المختصة "توقيف المتهمين".
أحد هذه المقاطع الذي أثار غضب السعوديين، أظهر شابا يقوم بدفع فتاة بعنف مما أدى إلى سقوطها وارتطامها بالأرض بقوة.
وتلا الفيديو حملة على موقع توتير تحت وسم #ضرب_بنت_في_الافلاج للمطالبة بإلقاء القبض على الفاعل.
وأعلنت الشرطة السعودية "توقيف الدوريات الأمنية في عسير"، لـ 15 شخصا لمضايقتهم المارة والتعدي على مركبة رسمية، مشيرة إلى "إحالتهم للنيابة لتطبيق الأنظمة بحقهم".