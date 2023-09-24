قال الداعية خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنّ ناكري شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أشخاص لا يُقدرون عظمته.



وأضاف خلال برنامحه «لعلهم يفقهون» عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد: «اللي بينكر شفاعة النبي مش قادر يتخيل عظمته.. هو ركّز في عظمة الله.. لكن عظمة الله هي اللي بعتت عظمة النبي».



وأشار إلى أن من يُطلق عليهم اسم «القرآنيين» لا يعترفون بالسنة النبوية ولا بشفاعة النبي محمد، موضحا أن قول «رسول الله» تمثل شرفا للمضاف (لفظ الرسول) من شرف المضاف إليه (لفظ الجلالة الله).



وتابع: «عاوزك تدور في القرآن الكريم على ألفاظ الجلالة اللي أضيف إليها شيء.. مثل بيت الله.. بيت مضاف والله لفظ الجلالة مضاف إليه.. البيت ده أخد عظمة وشرف ومجد مفيش بعد منه مجد».





