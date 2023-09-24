 فيديو.. خالد الجندي: من ينكر شفاعة النبي لا يقدر عظمته - بوابة الشروق
الأحد 24 سبتمبر 2023 8:23 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب في المدارس؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. خالد الجندي: من ينكر شفاعة النبي لا يقدر عظمته

أحمد علاء
نشر في: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 8:11 م | آخر تحديث: الأحد 24 سبتمبر 2023 - 8:12 م
قال الداعية خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنّ ناكري شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أشخاص لا يُقدرون عظمته.

وأضاف خلال برنامحه «لعلهم يفقهون» عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد: «اللي بينكر شفاعة النبي مش قادر يتخيل عظمته.. هو ركّز في عظمة الله.. لكن عظمة الله هي اللي بعتت عظمة النبي».

وأشار إلى أن من يُطلق عليهم اسم «القرآنيين» لا يعترفون بالسنة النبوية ولا بشفاعة النبي محمد، موضحا أن قول «رسول الله» تمثل شرفا للمضاف (لفظ الرسول) من شرف المضاف إليه (لفظ الجلالة الله).

وتابع: «عاوزك تدور في القرآن الكريم على ألفاظ الجلالة اللي أضيف إليها شيء.. مثل بيت الله.. بيت مضاف والله لفظ الجلالة مضاف إليه.. البيت ده أخد عظمة وشرف ومجد مفيش بعد منه مجد».



خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك