سباق متقارب في المنافسة بانتخابات بلدة نوردهاوزن الألمانية

لا تزال الانتخابات البلدية التي قد تشهد انتخاب أول عمدة يميني متطرف في ألمانيا لبلدة رئيسية في فترة ما بعد الحرب، متقاربة وتعادل رئيس البلدية الحالي ومنافسه بعد فرز أصوات 31 من 42 دائرة انتخابية مساء اليوم الأحد.

وفي بلدة نوردهاوزن في ولاية تورينجن في شرق ألمانيا، كانت الأصوات التي حصل عليها السياسي يورج بروفيت من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف متقاربة بشدة مع رئيس البلدية الحالي كاي بوخمان (مستقل)، حسبما ذكر مكتب الانتخابات.

وكان بروفيت يعتبر المفضل في الفترة التي سبقت الانتخابات لأنه حصل على أصوات أكثر بكثير من بوخمان في الجولة الأولى من التصويت.