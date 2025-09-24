كوستاريكا تعلن تعليق جميع الرحلات الجوية إثر تعطل رادار المطار الرئيسي

أعلنت السلطات في كوستاريكا، صباح اليوم الأربعاء، تعليق جميع رحلات الوصول والمغادرة من البلاد وإليها، بعد عطل كهربائي أدى إلى تعطل نظام الرادار في المطار الدولي الرئيسي بالعاصمة سان خوسيه.

وقالت هيئة الطيران المدني، في بيان، إن العطل الكهربائي وقع قبل الفجر، وإن الفنيين يعملون على إصلاحه.

وأكدت السلطات أنه لن يتم الآن السماح لأي طائرة بالإقلاع من أو الهبوط في كوستاريكا بين الساعة 6 صباحا و12 ظهرا.

يشار إلى أن كوستاريكا لديها مطار دولي آخر في جواناكاستي، لكن سلطات الطيران قالت إن عطل الرادار يؤثر أيضا على الرحلات الجوية هناك.

وأبلغت بعض شركات الطيران المسافرين بالوضع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأوصتهم بالتواصل معها لإعادة جدولة رحلاتهم.

ولم تعلن السلطات بعد عن عدد الرحلات التي تأثرت بالعطل.