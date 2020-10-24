السودان: المصادقة على اتفاق السلام مع إسرائيل من اختصاص الأجسام التشريعية

قال وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، إن الحكومة الانتقالية في السودان وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن "المصادقة على الاتفاق حتى يدخل حيز التنفيذ تظل من اختصاص الأجسام التشريعية".

وأضاف وزير الخارجية السوداني- في تعليق نشرته وكالة السودان للأنباء "سونا"- إن "ما تم الاعلان عنه اليوم هو اتفاق من الجهاز التنفيذي والسيادي على التطبيع مع دولة إسرائيل والمصادقة على الاتفاق تأتي من المجلس التشريعي والمؤسسات الديمقراطية، التي تضم كل الأحزاب والحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية".

وأشار إلى أن "التطبيع ليس حدثا منقطعا بل عملية مستمرة، وحال المصادقة على الأمر، فستكون الفوائد التي يجنيها السودان جمة، وكل هذه الأنشطة وتحقيقها مرهونة بالعمل التشريعي".

وقال إن "هذا الاتفاق يُنهي حالة العداء مع دولة إسرائيل، وسيتبع ذلك كثير من العمل الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والاستثماري بعد المصادقة"، لافتا إلى أن كثيرا من قادة الدول هاتفوا الحكومة السودانية ليهنئوا بالقرار، الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

وأوضح أن السودان سيشهد في الأيام القادمة وصول الكثير من الوفود للتهنئة، ولإطلاق أعمال مشتركة في مختلف المجالات.