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إصابة وزير خارجية سلوفينيا بكورونا

وزير خارجية سلوفينيا بكورونا
وزير خارجية سلوفينيا بكورونا
أ ش أ
نشر في: السبت 24 أكتوبر 2020 - 2:51 ص | آخر تحديث: السبت 24 أكتوبر 2020 - 2:51 ص

أعلنت وزارة الخارجية في سلوفينيا، أن وزير الخارجية أنزيه لوجار أصيب بفيروس كورونا بعد جولة له هذا الأسبوع في إستوتيا وليتوانيا ولاتفيا.
ونقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية عن الخارجية قولها: إن لوجار، الذي لا يعاني من أي أعراض للمرض وأجري له فحص اعتيادي، سيعزل نفسه لمدة عشرة أيام كما سيفعل مخالطوه.
وكانت سلوفينيا أعلنت حظر التجول وعزلا عاما جزئيا بعد أن ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس بنحو ضعفين خلال الأسبوعين الماضيين ليصل إلى 19300 حالة إضافة إلى 216 وفاة.
وبلغ عدد الإصابات الجديدة الجمعة 1656 فيما سجلت خمس وفيات.

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