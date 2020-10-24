أكبر سيدة مسنة في أسوان تدلي بصوتها في انتخابات النواب

شهدت لجنة مدرسة أبطال أكتوبر بأسوان، إدلاء أكبر معمرة تبلغ من العمر 90 سنة، بصوتها في انتخابات مجلس النواب، والمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.

وقال طارق لطفي رئيس مدينة ومركز أسوان، إن السيدة المسنة وتدعى نعيمة علي محمد بدري 90 سنة، مقيمة بالشيخ هارون بمدينة أسوان، حضرت إلى مقر لجنتها بمدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة برفقة ابنها، وحرص رجال الأمن على اصطحاب السيدة إلى مقر اللجنة وتقديم المساعدة اللازمة وتوفير كرسي متحرك لها حتى تنتهي من الإدلاء بصوتها.

يُذكر أن محافظة أسوان، تضم 4 دوائر انتخابية موزعة على مراكز: "أسوان مقعدين اثنين، وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو، كلاً منهم مقعد واحد" بإجمالي 5 مقاعد فردية، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 84 مرشحاً، بينما يبلغ عدد المرشحين على نظام القائمة 8 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد بنظام القائمة.

ويبلغ إجمالي من يحق لهم التصويت بمحافظة أسوان، نحو مليون و39 ألفاً و51 ناخبا وناخبة، موزعين على 373 لجنة فرعية، و4 لجان عامة.