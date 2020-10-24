نتهت عملية التصويت في اليوم الأول للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في تمام التاسعة مساء السبت.

وتضم المرحلة الأولى 14 محافظة، هي: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى على مدار يومي السبت والأحد.

وترصد "الشروق"، في التقرير التالي، أهم أحداث ومشاهد العملية الانتخابية على مستوى محافظات المرحلة الأولى، خلال الفترة المسائية من التصويت.

• وزيرا الاتصالات والثقافة يدليان بصوتهما

أدلى وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، بصوته في الانتخابات البرلمانية، داخل مقر اللجنة الانتخابية بالمدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد.

كما وصلت إلى مقر اللجنة الانتخابية بمدرسة أبو بكر الصديق الرسمية لغات بالشيخ زايد وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.

• إقبال جيد بالفيوم.. ولا شكاوى تعكر العرس الانتخابي

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إن الإقبال على اللجان الانتخابية جيد بالمقارنة بانتخابات النواب لعام 2015، معلقًا: «لم نُبَلَغ بأي شيء يعكر العرس الانتخابي».

وأضاف الأنصاري أن هناك انتشارا لقوات الأمن في محيط اللجان، منذ الساعات الأولى، لافتًا إلى انضباط عملية دخول الناخبين.

• تزايد الإقبال بالغردقة في الفترة المسائية

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن هناك حالة من الانتظام باللجان منذ التاسعة صباحًا، متابعًا: «القضاة ومعاونوهم كانوا في أماكنهم، ولم يحدث ولم أبلغ بأي شكوى».

وأضاف حنفي أن كثافات اللجان تختلف باختلاف المدينة، مشيرًا إلى تزايدها في مدينة الغردقة، بدءًا من الرابعة عصرًا.

• السيدات تتصدرن المشهد بأبو النمرس

قال المستشار ياسر جنيدي، رئيس اللجنة الفرعية رقم 59 بمدرسة أبو النمرس الابتدائية بمحافظة الجيزة، إن السيدات تصدرن المشهد الانتخابي باليوم الأول.

وأضاف جنيدي، لـ"الشروق"، أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، يسرت على المواطنين الوقوف في الطوابير.

• رئيس الشيوخ: الإقبال ليس بالصورة المرجوة

قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس النواب لابد أن يأخذ حقه من المواطنين.

وأضاف عبدالرازق، أن هناك إقبالًا من المواطنين، خلال اليوم الأول لانتخابات النواب، وأن هناك إقبالًا لكن ليس بالصورة المرجوة بعد.

• رقم ساخن لتلقي الشكاوى

خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات رقمًا ساخنًا لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين المتعلقة بانتخابات مجلس النواب 2020.

وأوضح المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تابعت عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التى تمت داخل اللجان الانتخابية، مشيرا إلى تخصيص خط ساخن برقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية.

• شباب بولاق يتصدرون المشهد

تزايدت أعداد الشباب من الناخبين، في دائرة بولاق للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بالداخل في المرحلة الأولى، وذلك في الساعات الأخيرة من أول أيام التصويت.

وألهبت الأغاني الوطنية أمام اللجان حماس الناخبين بالدائرة.

• وزير الداخلية الأسبق يشارك

أدلى اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، بصوته في انتخابات مجلس النواب، مرتديًا الكمامة، داخل لجنة فرعية رقم 117 في كلية التربية للطفولة المبكرة بالدقي، بمحافظة الجيزة، خلال اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى.

• القومي للإعاقة يتلقى 116 اتصالا

تلقت غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة 116 اتصالاً هاتفياً من الناخبين من ذوي الإعاقة ومتابعي المجلس المنتشرين في مختلف محافظات الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب خلال اليوم الأول.

وتنوعت الاتصالات الهاتفية ما بين إشادة بشأن التيسرات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة باللجان الانتخابية المختلفة، والاستفسار عن مقر اللجان الانتخابية.

• السيدات تتصدرن المشهد بمطروح

كان للسيدات النصيب الأكبر من المشاركة في عملية التصويت، بلجان أبو بكر الصديق وزاهر جلال وتحفيظ القرآن بمدينة مرسى مطروح، كذلك حرصت السيدات من كبار السن على المشاركة في الانتخابات.

• تشديدات أمنية في زايد و6 أكتوبر

أغلقت لجان الاقتراع بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، أبوابها أمام الناخبين بعد انتهاء اليوم الأول، حيث جرت الإجراءات وسط تشديدات أمنية مكثفة في محيط اللجان الانتخابية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية وبوابات التعقيم، وبوابات كشف المتفجرات والحقائب.

• لا شكاوى تعكر صفو الانتخابات

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لم تتلقَ أية شكوى تضر بالعملية إطلاقًا، منذ بداية اليوم الأول للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وحتى انتهائه.

وأضاف إبراهيم أن العمل انتظم في اللجان الفرعية منذ التاسعة صباحًا، مشيرًا إلى أن الناخبين اصطفوا أمام اللجان وهم ملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

• قومي المرأة يُشيد بمشاركة السيدات

أشادت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي بوعي المرأة المصرية ومدى إدراكها لحجم المسئولية الملقاه على عاتقها، قائلة إن صوت المرأة أمانة وحق كفله لها الدستور، وهو الذى تجلى بوضوح في تصدرها المشهد الانتخابي.

• إشادة من وفد البرلمان العربي بالإجراءات الاحترازية لمنع التكدس

أشاد وفد البرلمان العربي لمتابعة انتخابات مجلس النواب، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بسير العملية الانتخابية للمرحلة الأولى للانتخابات وسهولة دخول الناخبين للمراكز الانتخابية مع حرص الجهات المنظمة على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع التكدس في ظل جائحة كورونا.