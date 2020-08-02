الحكومة الإسرائيلية الجديدة تعتزم المضي في توسيع المستوطنات بالضفة الغربية

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أعلنت الحكومة الإسرائيلية الجديدة، اعتزامها مواصلة توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، ونشرت مناقصات لتسويق أكثر من 1300 شقة اليوم الأحد.

وأعلن المتحدث باسم وزير الإسكان شيو إلكين، أنه يجري بناء نحو 729 شقة في بلدة أرييل و346 شقة في مستوطنة بيت إيل.

وقال إلكين: "نحن ننفذ ما وعدنا به". وبعد فترة طويلة من الركود، خططت الحكومة "لمواصلة وتعزيز الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية، من بين أراض أخرى خلال حرب عام 1967، ويقيم حاليا حوالي 600 ألف إسرائيلي في أكثر من 200 مستوطنة هناك.

وفي عام 2016، وصف مجلس الأمن الدولي هذه المستوطنات بأنها انتهاك للقانون الدولي، ودعا إسرائيل إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

ويمكن أن تعُرّض الأنشطة الاستيطانية الجديدة استقرار الحكومة الائتلافية الهشة للغاية ومتعددة الأحزاب بقيادة نفتالي بينيت للخطر. وإلى جانب أحزاب اليسار واليمين المشاركة، يشكل حزب عربي أيضا جزءا من الائتلاف.