الديوان الملكي:الملك سلمان يشارك من خلال الاتصال المرئي في قمة قادة العشرين في إيطاليا

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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد أن الملك سلمان بن عبدالعزيز سيرأس وفد المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في إيطاليا نهاية الشهر الحالي.

وقال الديوان في بيان له مساء اليوم الأحد "تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها الملك سلمان بن عبدالعزيز من رئيس وزراء الجمهورية الإيطالية السيد / ماريو دراجي لحضور قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية خلال المدة 30 ـ 31 / 10 / 2021، فقد تقرر أن يرأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفد المملكة في أعمال القمة وأن يشارك من خلال الاتصال المرئي".

ووفقا للبيان"وإذ تبدي المملكة تقديرها للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية لإنجاح أعمال مجموعة العشرين هذا العام من خلال العمل الجماعي المشترك بصفة المملكة عضواً في ترويكا المجموعة، تؤكد حرصها على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح أعمال القمة".