أطلقت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، اليوم الأحد، إشارة البدء لإعادة تأهيل وزارعة مزرعة "أبو كلام" بمدينة الطور، تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بعد إهمال دام نحو 7 سنوات، وجاف تام بالمزرعة على مدار عام.



وقال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه جرى الدفع بكافة المعدات الزراعية التابعة للمديرية، لحرث الأرض، وتقليبها، وتخطيطها تمهيدًا لزراعتها بكافة أنواع الخضروات المحاصيل الزراعية، الخالية من المبيدات.



وأوضح وكيل وزارة الزراعة في تصريح له اليوم، أن المزرعة تابعة لمديرية الزراعة، ومساحتها تتخطى 17 فدانا، وجرى بالفعل تجهيز التربة تمهيدًا لزراعتها بالمحاصيل الشتوية.



وأشار إلى أنه جرى توفير المياه الخاصة بري المزرعة من خلال تطوير وإعادة تشغيل بئر "أبو كلام" ، الذي جف منذ فترة مما أثر بدرجة كبيرة على جودة وإنتاج المزرعة، والبئر بعمق 27 مترًا تحت سطح الأرض، وعمره يزيد عن 150 عامًا، وجرى حفره يدويًا، وقام فريق بإصلاح الكابل الرئيسي للبئر، وتغير المفتاح، وإصلاح الفازات، ولحام الكابل الخارجي، وتنزيل الطلمبة به، وتركيب الماتور الخاص بضخ المياه.