كريم بامبو يغيب عن البنك الأهلي في افتتاحية الدوري

تأكد غياب كريم بامبو صانع ألعاب فريق البنك الأهلي، عن مواجهة طلائع الجيش في افتتاح مباريات الدوري الممتاز، عقب تعرضه للإصابة خلال المشاركة في أحد المباريات الودية لفريقه استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وانتقل بامبو بصفة نهائية لفريق البنك الأهلي لمدة 3 مواسم قادما من نادي الزمالك، ويعد من أبرز العناصر الأساسية للفريق عقب تقديم موسم جيد معه العام الماضي، الذي تواجد خلاله ضمن صفوف البنك الأهلي على سبيل الإعارة وحصل على لقب هداف الفريق.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم جدول مباريات الدوري المصري الممتاز، من الأسبوع الأول حتى الثامن ويفتتح فريق البنك مبارياته بالدوري الممتاز، بمواجهة طلائع الجيش غدًا الإثنين على ستاد جهاز الرياضة.