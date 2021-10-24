مسؤول أممي: لن نبنى مستقبلا مستقرا دون حصول الجميع على المياه بأمان

قال لجنة الأمم المتحدة للمياه ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، جيلبرت هونجوبو، إن مصر تقع في مفترق طرق بين قارتين تعانينَ من أعلى مستويات الإجهاد المائي في العالم.



وأضاف خلال الجلسة رفيعة المستوي بعنوان "حوار السياسات في الدول التي تعاني من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أن السياسات التي طورت في البلدان التي تعاني من ندرة المياه يمكن أن تؤدي إلى نتائج من شأنها توجيه وإلهام صانعي القرار في جميع أنحاء العالم.



وقال هونجوبو إن جائحة كورونا تعلمنا درسا مؤلما للغاية، ولكنه قيم؛ مضيفًا: "لدينا مصير مشترك أن نبني مستقبلا آمنا ومستقرا للجميع، لا يمكننا ذلك إلا إذا تمكن الجميع من الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي بأمان".



وأشار أيضًا إلى أن التعاون أمر بالغ الأهمية لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والمعني بالمياه.



وأضاف أن التاريخ "بيَّن لنا أن المكاسب السريعة ممكنة في مجال المياه والصرف الصحي؛ عندما تعمل الجهات الفاعلة من المجتمع المدني والحكومي والقطاع الخاص ومنظمات الأمم المتحدة معًا".