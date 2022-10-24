 الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين.. وقوة خاصة تختطف أسيرين مُحررين من أطراف رام الله - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين.. وقوة خاصة تختطف أسيرين مُحررين من أطراف رام الله

أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 12:38 م | آخر تحديث: الإثنين 24 أكتوبر 2022 - 12:38 م

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 8 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، فيما اختطفت قوة إسرائيلية خاصة (مستعربون) أسيرين محررين من أطراف رام الله.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال شابين من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس؛ بعد مداهمة منزلي والديهما وتفتيشهما، فيما تم اعتقال اثنين آخرين من بلدة "عزون" في شرق محافظة "قلقيلية" بشمال غرب الضفة.

وفي وسط الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من قرية "المغير" ومخيم "قدورة".

على صعيد متصل، اختطفت قوة خاصة إسرائيلية (مستعربون)، أسيرين مُحررين من قرية "اللبن الغربي"، على أطراف رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية إن الأسيرين المحررين المختطفين هما مصعب صلاح سمحان، ومحمد عقاب راضي، وجرى اختطافهما بعد إيقاف سيارتهما وإجبارهما على النزول منها.


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