وزير التنمية المحلية: ما يحدث على الأرض إعجاز بكل المقاييس

قال وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة: "مقارنة العهد الحالي بالعهود السابقة، وما يحدث على الأرض فهو اللامعقول فما يحدث إعجاز فبلدنا بها حكومة وتحقق أهدافها"، متابعًا: "لا تصدقوا الشائعات وما شابه وصدقوا فقط ما تشاهدوه بأعينكم".

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال كلمته على هامش افتتاح مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمنزلة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن ما يحدث من تعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية والمحافظين للصالح العام.

وأشار إلى التنسيق بين الوزارات لتنفيذ المشروعات، وأن ما يحدث في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأرض في مصر وبكل محافظاتها إنجاز بكل المقاييس.

من جهتها، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وما يحدث بهذه المنظومة ليست صنع أدوات أو أراضٍ وعمالة تشغل المنظومة، متابعة: "أول ما بنفكر احنا هنوردها إزاي ومين اللي هيجمعه ومين اللي هينقل ومين اللي هيدور ومين اللي هيدفن، واللي هيدفنه ايه وهل اللي احنا بندفنه ده المفروض ندفنه أصلا ولا ممكن نعيد استخدامه مرة أخرى دي فكرة المنظومة".

فيما قال محافظ الدقهلية، إن المصنع الذي تم إنشاءه وتطويره على مساحة 12.6 فدان بطاقة استيعابية 640 طنًا يوميا، بتكنولوجيا الماني هولندي، بتكلفة 165 مليون جنيه بتمويل ذاتي (خطة استثمارية للمحافظة للعام المالي 2021-2022)، يخدم القطاع الشمالي الشرقي للمحافظة بعدد 6 مراكز وهم (منية النصر، الكردي، ميت سلسيل، الجمالية، المنزلة، المطرية).

الجدير بالذكر أنه تم توقيع عقد تطوير مصنع تدوير المخلفات البلدية بالمنزلة بتاريخ 17 ديسمبر 2020 بين وزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربي، ومحافظة الدقهلية لتنفيذ المشروع، وتم البدء في أعمال التنفيذ بتاريخ 22/8/2021، وتم الانتهاء من أعمال التنفيذ في 22/5/2022.