الجيش اليمني يعلن تنفيذ 736 عملية استهداف لمواقع الحوثيين خلال 24 ساعة

أعلن الجيش اليمني تنفيذ 736 عملية استهداف خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملية "فجر اليمن"، طالت مواقع عسكرية للحوثيين ومراكز قيادة وتجمعات وتعزيزات ومخازن أسلحة، مشيراً إلى أن العمليات أسفرت عن "تحييد" نحو 307 من قيادات الحوثيين وعناصرهم الميدانية، وتدمير وإعطاب 68 آلية وقطعة سلاح.

وقال الجيش، في بيان، إن قواته كثفت عملياتها الهجومية، مستهدفة مراكز القيادة الميدانية للحوثيين، وتجمعاتهم وتعزيزاتهم، ومخازن أسلحتهم ومرابض نيرانهم وتحصيناتهم، إلى جانب خطوط الحركة والإمداد التابعة لهم.

وفي محافظة تعز، أفاد الجيش باستهداف مركز للقيادة والسيطرة ومرابض للأسلحة الثقيلة ومخازن أسلحة داخل فندق "سوفيتل" المهجور، الذي قال إن الحوثيين حولوه إلى نقطة مراقبة وموقع لإطلاق النيران على الأحياء السكنية وإدامة حصار المدينة، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأضاف أن الهجمات تزامنت مع تنفيذ إغارات وعمليات هجومية أسهمت في إخماد مصادر النيران في المنطقة.

ووفقاً للبيان، أسفرت العمليات عن "تحييد" نحو 307 من قيادات الحوثيين وعناصرهم الميدانية، إلى جانب تدمير وإعطاب ما مجموعه 68 عربة وآلية ووسيلة عسكرية وقطعة سلاح ثقيل ومتوسط.

وأكد الجيش استمرار الضغط العسكري على مواقع الحوثيين، مشيراً إلى أن تحركاتهم وتعزيزاتهم تخضع للرصد والمتابعة المستمرة، وأن قواته ستتعامل معها وفق المعطيات الميدانية للحد من قدرتها على التأثير في مجريات المعارك.

وشدد على التزام قواته بأحكام القانون الدولي الإنساني، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية خلال العمليات العسكرية.